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Sakarya'da denize girmek yasaklandı
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12 Ağustos 2023 Cumartesi 11:23:00 - Güncelleme:12 Ağustos 2023 Cumartesi 11:23:00

Sakarya'da denize girmek yasaklandı

Kaynak: AA

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Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

Karasu, Kocaali ve Kaynarca'nın sahil kesimlerinde dün başlayan yoğun dalga ve rip akıntısı etkisini sürdürüyor.

Elverişsiz şartlar nedeniyle kaymakamlıklar tarafından bugün de 3 ilçede denize girmek yasaklandı.

Görev yaptıkları sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, vatandaşları uyarıyor.

Etiketler : sakarya deniz yasak
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