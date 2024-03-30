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30 Mart 2024 Cumartesi 22:34:00 - Güncelleme:30 Mart 2024 Cumartesi 22:34:00

Sakarya'da ağaca çarpan otomobildeki anne ile oğlu öldü

Kaynak: AA

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Sakarya'da otomobilin ağaca çarpması sonucu anne ile oğlu hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

H.B. idaresindeki otomobil, Sakarya Kaynarca kara yolu Kayrancık mevkiinde ağaca çarptı.

Kazada sürücü H.B, ikiz kardeşi H.B. ile anneleri Zeliha B.yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Zeliha B. ile oğlu H.B. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralı sürücünün hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Anne ile oğlunun cenazeleri otopsi işlemleri aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Etiketler : kaza trafik can kaybı
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