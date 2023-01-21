21 Ocak 2023 Cumartesi 10:00:00 - Güncelleme:21 Ocak 2023 Cumartesi 10:00:00
"Sakarya Endüstri Bölgesi" ilan edildi
Kaynak: AA
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde belirlenen alanın "Sakarya Endüstri Bölgesi" ilan edilmesine karar verildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Karasu'da belirlenen alan "Sakarya Endüstri Bölgesi" ilan edildi.
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