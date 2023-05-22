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22 Mayıs 2023 Pazartesi 07:32:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2023 Pazartesi 07:32:00

Sakallı kleopatra tazminat istiyor

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Süt toplama merkezindeki kazanda süt banyosu yaparken görüntüleri ortaya çıkınca tutuklanan Emre S., beraat ettikten sonra sosyal medyadan kendisine hakaret ettiğini ileri sürdüğü kişilerden şikayetçi oldu.

GÜNLERCE KONUŞULMUŞTU

Konya'nın Meram ilçesindeki süt toplama merkezinde çalışanlardan birinin kazana doldurulan sütle banyo yaptığı görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından ülke gündeminde polemik konusu olmuştu. Firmanın faaliyetine son verilip idari para cezası uygulanmıştı.

15 YIL HAPSİ İSTENMİŞTİ

Emre S. ve Uğur T. de tutuklanıp cezaevine gönderilmiş, daha sonra tahliye edilmişti. Her ikisi de 15'er yıla kadar hapis istemiyle yargılandıkları davada delil yetersizliği gerekçesiyle beraat etmişti. Süt banyosu yapan Emre S., şimdi sosyal medyadan kendisine hakaret ettikleri gerekçesiyle 70 kişiden şikayetçi oldu.

'HEPSİNE AYRI AYRI DAVA AÇACAĞIZ'

Emre S.'nin avukatı Mehmet Tunç, "70 kişi hakkında şikayette bulunduk. Bu kişilerle ilgili ceza mahkemelerinde dava açıldı, yargılamalar devam ediyor. Ceza mahkemelerindeki davalar sonuçlanınca hepsine ayrı ayrı tazminat davası açacağız" dedi.

Etiketler : Meram ilçesi Emre S. ve Uğur T. delil yetersizliği
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