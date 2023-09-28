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28 Eylül 2023 Perşembe 10:40:00 - Güncelleme:28 Eylül 2023 Perşembe 10:40:00

Şaka için sahte acil aramalar yaptı! Tutuklandı

Kaynak: Aksam.com.tr

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Polis ve Singapur Sivil Savunma Gücü (SCDF) yardım hatlarına şaka için sahte acil aramalar yapan adamın başı derde girdi. O adam mahkeme tarafından çeşitli suçlarla suçlandı.

Foo Tun Liang sözde Singapur'un çeşitli yerlerinde intihar girişimleri, tefeci tacizleri, yangınlar ve ciddi cinsel suçlar ihbarında bulundu.

Ancak polis Çarşamba günü yaptığı açıklamada böyle bir olayın meydana gelmediğini söyledi.

34 yaşındaki Foo, acil yardım hatlarına 27 kez taciz edici ya da müstehcen telefon görüşmesi yapmak ve dört kez de zararlı şeylerle ilgili yanlış bilgi iletmekle suçlandı.

Ayrıca röntgencilik, haneye tecavüz ve bir kişinin iffetini aşağılamaya yönelik bir söz ya da jestte bulunmakla ilgili üç suçlama daha yöneltildi. Foo toplamda 34 suçlamayla karşı karşıya.

Kamu Savunma Ofisi'nden avukatlarından biri Foo'nun hafif bir zihinsel engeli olduğunu söyledi. Foo'nun söz konusu aramaları 26 Ağustos ve 14 Eylül 2023 tarihleri arasında yaptığı iddia ediliyor.

Polis ve SCDF, Foo tarafından yapılan aramalara yanıt verdi ve bildirdiği olayların sahte olduğunu doğruladı.

Etiketler : polis Singapur Sivil Savunma Gücü mahkeme
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