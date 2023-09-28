Şaka için sahte acil aramalar yaptı! Tutuklandı

Foo Tun Liang sözde Singapur'un çeşitli yerlerinde intihar girişimleri, tefeci tacizleri, yangınlar ve ciddi cinsel suçlar ihbarında bulundu.

Ancak polis Çarşamba günü yaptığı açıklamada böyle bir olayın meydana gelmediğini söyledi.

34 yaşındaki Foo, acil yardım hatlarına 27 kez taciz edici ya da müstehcen telefon görüşmesi yapmak ve dört kez de zararlı şeylerle ilgili yanlış bilgi iletmekle suçlandı.

Ayrıca röntgencilik, haneye tecavüz ve bir kişinin iffetini aşağılamaya yönelik bir söz ya da jestte bulunmakla ilgili üç suçlama daha yöneltildi. Foo toplamda 34 suçlamayla karşı karşıya.

Kamu Savunma Ofisi'nden avukatlarından biri Foo'nun hafif bir zihinsel engeli olduğunu söyledi. Foo'nun söz konusu aramaları 26 Ağustos ve 14 Eylül 2023 tarihleri arasında yaptığı iddia ediliyor.

Polis ve SCDF, Foo tarafından yapılan aramalara yanıt verdi ve bildirdiği olayların sahte olduğunu doğruladı.