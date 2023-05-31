Sahte mahkeme kararıyla erişim engeli satan şebekeye ikinci dalga operasyon

Sahte mahkeme kararıyla yayın kuruluşlarına getirdikleri erişim engelini para karşılığı satan şebekeye ikinci dalga operasyon: 12 kişi hakkında gözaltı kararı
31 Mayıs 2023 Çarşamba 08:26:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2023 Çarşamba 08:26:00
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Sahte mahkeme kararıyla yayın kuruluşlarına getirdikleri erişim engelini para karşılığı satan şebekeye ikinci dalga operasyon: 12 kişi hakkında gözaltı kararı