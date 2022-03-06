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06 Mart 2022 Pazar 15:48:00 - Güncelleme:06 Mart 2022 Pazar 15:48:00

Sahte iş yerlerinde 'çalışan' gösterilen 106 bin kişinin sigortalılığı iptal edildi

Kaynak: AA

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), tarafından geçen yıl yapılan denetimlerde, 3 bin 230 iş yerinin sahte olduğu belirlenirken, bu "tabela iş yerleri"nin çalışanı olarak gösterilen 106 bin kişinin sigortalılığı iptal edildi.

SGK, kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında, sahte iş yeri ve sahte sigortalılara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Çalışma Hayatı İletişim Merkezi Alo 170'e gelen ihbar ve şikayetleri de dikkate alan Kurum, bu kapsamda geçen yıl Türkiye genelinde 250 binden fazla denetim yaptı.

Denetimlerde, 3 bin 230 iş yerinin "sahte" olduğu belirlenirken, bu iş yerlerinde "çalışan" olarak gösterilen 106 bin 180 kişinin sigortalılığı iptal edildi. Bu sayede kamu zararının önüne geçilirken, söz konusu sahtecilik için toplam 550 milyon liraya yakın ceza kesildi.

Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuluyor

Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneği Başkanı Cemal Tan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, SGK'nin denetimlerini Türkiye genelinde toplam 3 bin denetmen eliyle yürüttüğünü belirterek, sahte sigortalılık tespitinin ardından vatandaşlar adına SGK'ye yapılan sigortalılık bildirimlerinin iptal edildiğini kaydetti.

Tan, SGK tarafından sigortalılar için yapılan sağlık harcamaları, ödenen emekli aylıkları, iş göremezlik geliri ve analık ile emzirme ödeneğinin de ceza ve faizi ile geri alındığını, sorumlular hakkında da suç duyurusunda bulunulduğunu kaydetti.

Sosyal güvenlik denetmenlerinin SGK'nin aktif saha denetimi yaptığını ifade eden Tan, şöyle devam etti:

"Her yıl milyonlarca lira kamu zararının önüne geçen, kayıt dışı ve sahtecilikle mücadele eden sosyal güvenlik denetmenleri Kovid-19 salgını koşullarında dahi özveriyle görev yaptı. A kariyer meslek grubunda yer alan sosyal güvenlik denetmenleri, 2200 olan ek göstergesinin 3600 ek göstergeye yükseltilmesini istiyor. Hakkaniyet ilkesiyle birçok başarılı işe imza atan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Bilgin ve ekibinden bu konuda destek bekliyoruz."

Etiketler : SGK A kariyer meslek grubu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Vedat Bilgin
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