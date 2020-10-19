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19 Ekim 2020 Pazartesi 18:51:00 - Güncelleme:19 Ekim 2020 Pazartesi 18:51:00

Sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor

Kaynak: DHA

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Son haftalarda ortaya çıkan sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Alınan son bilgiye göre Aydın Nazilli'de 62 yaşındaki Osman Özden de sahte alkolden hayatını kaybetti.

Aydın'ın Nazilli ve Efeler ilçelerinde sahte içkiden kaldırıldığı hastanede tedavi gören 2 kişi yaşamını yitirdi. İl genelinde sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e çıktı.

Nazilli'nin kırsal Sevindikli Mahallesi’nde yaşayan Orhan Öztürk ve Osman Özden (62), geçen 11 Ekim'de sahte içki nedeniyle fenalaştı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Öztürk'ün öldüğü belirlendi.

Sağlık görevlilerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Osman Özden de bugun hayatını kaybetti. Efeler ilçesinde de 1 kişinin daha önce yaşamını yitirdiği bildirildi. Son ölüm olayı ile birlikte Aydın il genelinde sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi.

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