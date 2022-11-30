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30 Kasım 2022 Çarşamba 08:30:00 - Güncelleme:30 Kasım 2022 Çarşamba 08:30:00

Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın yurt arkadaşı konuştu: Tek yalanı doktorluk değil

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Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 1 yıldır kendisini pratisyen hekim olarak tanıtan Ayşe Özkiraz Türkiye'nin gündemine oturdu. Günlerdir konuşulan sahte doktor skandalında son olarak Ayşe Özkiraz'ı astsubay sevgilisinin yakalattığı anlaşılmıştı. Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın yurt arkadaşı Burcu Saz ATV'ye açıklamalarda bulundu. Çantasından steteskopunu hiç çıkarmadığını belirten Saz, Özkiraz'ın tek yalanının doktorluk olmadığını açıkladı. İşte tüm Türkiye'nin konuştuğu olayın detayları…

Türkiye'nin gündemine oturan sahte doktor Ayşe Özkiraz ile ilgili yeni gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Sahte doktor Özkiraz'ın bir dönem yakın olduğu yurt arkadaşı Burcu Saz ATV'ye açıklamalarda bulundu.

Bir süre yakın arkadaş olduklarını belirten Saz açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Kendisi ile aynı yurtta kalıyordum. Kendisini bize birinci sınıf tıp öğrencisi olarak tanıttı. Sürekli Çapa'ya gidiyordu. Bizi de yanında götürüyordu.

Gittiğimiz zaman kimseyi tanımıyordu. Halasının ve amcasının Çapa Tıp Fakültesi'nde cerrah olduğunu söylüyordu"

"TEK YALANI DOKTORLUK DEĞİL"

Sahte doktor Ayşe Özkiraz hakkında 'Tek yalanı doktor olması değil' diyen yurt arkadaşı ifadelerine şöyle devam etti: "Genel olarak yalan söylemeyi seviyor. Sosyal hayatı yok. Okul zamanı sınav zamanı kendisini ders çalışırken görmüyordum.

Sürekli önlük taşıyordu. Çantasından steteskopunu hiç çıkarmıyordu. Beni görüntülü arayarak dönem birincisi olduğuna dair plaket gösterdi. Merak edip başarı listelerine bakanlar ismini göremedi. Başka bahsettiği isimlerin de başarı listerinde olmadığı görüldü. Arkadaşlarının konuyu yurt yönetimine bildirmesinin üzerine yurttaki belgelerine bakıldı. Hepsi shoptu.

Abim yeğenim diye tanıttığı insanlar, erkek arkadaşının akrabaları çıktı. Gözaltına alınıp serbest bırakılan kişi ile birkaç defa karşılaştık. Kendisini bana hemşire olarak tanıtmıştı. Hemşire kıyafetleri vardı üzerinde"

Öte yandan sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın 21. yaşını hastanenin poliklinik odasında bazı doktor ve hemşirelerle kutladığı da ortaya çıktı.

Etiketler : Ayşe Özkiraz Sahte doktor Ayşe Özkiraz Çerkezköy Devlet Hastanesi
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