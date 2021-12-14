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14 Aralık 2021 Salı 14:53:00 - Güncelleme:14 Aralık 2021 Salı 14:54:00

Sahte doçent Zehra Zulal Atalay Laçin için istenen ceza belli oldu

Kaynak: DHA

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Aksaray Üniversitesi'nin doçentlik belgesinin sahte olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasının ardından tutuklanan Zehra Zulal Atalay Laçin hakkındaki iddianame hazırlandı. Laçin hakkında 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına sebebiyet vermek suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü, 28 Eylül 2021 tarihinde İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi'nde göreve başlayan öğretim üyesi Zehra Zulal Atalay Laçin'i doçentlik belgesi sahte olduğu gerekçesiyle atamasını iptal edip, hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Laçin, 27 Ekim günü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

10 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Savcılık tarafından Laçin hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına sebebiyet vermek suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianame Aksaray 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede Laçin'in ifadelerine de yer verildi. ODTÜ'den mezun olduğunu gösteren diplomayı kendisinin hazırladığını belirten Laçin, 'İlk ifadem doğru değildir. 1996 yılında Eskişehir'den mezun oldum. Daha sonra yüksek lisans yapmak üzere Manchester Üniversitesine gittim. 2000 yılında Türkiye'ye geri döndüm. Her ne kadar, '2003-2004 yıllarında doktora çalışmalarına başladım' şeklinde beyan vermiş isem de benim herhangi bir doktora çalışmam olmadı. Bu nedenle 'ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı Uluslararası İlişkiler bölümünden doktoramı tamamladım' şeklindeki beyanım doğru değildir. 'Uluslararası Güvenlik ve Silahsız Yapılanma' başlığı altında yapılmış herhangi bir doktora tezim de bulunmamaktadır. Doktora yapmadım. ODTÜ Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olduğumu gösteren 1 Haziran 1996 tarihli diplomayı kendi imkanlarımla yaptım' dedi.

DİPLOMA ÖRNEĞİNİ İNTERNETTEN ELDE ETMİŞ

Diploma örneğini internetten elde ettiğini belirten Laçin, 'Ben bilgisayarı çok iyi kullanırım. Google üzerinden arattırdığımızda birçok diploma örneği var. Buradaki imzaları da oralardan temin ettim ve kendim attım. Yine üniversiteler arası kurul tarafından verilen 'Uluslararası İlişkiler Bilim Alanında Üniversite Doçenti unvan ve yetkisi verilmiştir' şeklindeki doçentlik belgesini de aynı şekilde internet üzerinden bulduğum örneklerle kendim yaptım. Aksaray Üniversitesi'ne atanmamdan itibaren yaklaşık 25-30 günlük bir süre çalıştım. Bu sürede 18 bin 600 gibi bir maaş ödemesi yapıldı. Zararın tamamını karşıladım. İlk ifademde olayın paniğiyle gerçekleri saklama yoluna gittim. Olaydan dolayı çok pişmanım. Benim 3 yaşında bir oğlum var. Bakıma muhtaçtır. Vermiş olduğum beyanların pişmanlık kapsamında değerlendirilmesini istiyorum" dedi.

Etiketler : Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü Ağır Ceza Mahkemesi Aksaray ODTÜ doçentlik belgesi
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