Sahte altın operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, 17 Ağustos'ta Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ayarı düşürülmüş sahte altınları Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde bulunan kuyumculara satarak piyasaya sürdüğünü tespit ettiği 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada, özel düzenek ile yangın tüpü içine gizledikleri 6 adet sahte bilezik ile 11 bin 250 TL ele geçirildi.

Tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.