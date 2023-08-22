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22 Ağustos 2023 Salı 17:06:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2023 Salı 17:06:00

Sahte altın operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Kaynak: IHA

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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince piyasaya sahte altın sürdüğü tespit edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, 17 Ağustos'ta Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ayarı düşürülmüş sahte altınları Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde bulunan kuyumculara satarak piyasaya sürdüğünü tespit ettiği 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada, özel düzenek ile yangın tüpü içine gizledikleri 6 adet sahte bilezik ile 11 bin 250 TL ele geçirildi.

Tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler : sahte altın operasyon ankara
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