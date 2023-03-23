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23 Mart 2023 Perşembe 06:59:00 - Güncelleme:23 Mart 2023 Perşembe 06:59:00

Sahnede öldü!

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Ses sanatçısı Vedat Kapan film gibi bir olay yaşadı. Sosyal medya hesabı çalınan şarkıcı sahnede türkü söylerken kendi ölüm haberini aldı. Sayfasında yapılan paylaşımda vefat ettiği yazıldı, sevenleri fenalık geçirdi.

Ses sanatçısı Vedat Kapan film gibi bir olay yaşadı. Sosyal medya hesabı çalınan şarkıcı sahnede türkü söylerken kendi ölüm haberini aldı. Sayfasında yapılan paylaşımda vefat ettiği yazıldı, sevenleri fenalık geçirdi.

SAHTE KAZA FOTOĞRAFLARI

Ankara'da yaşayan ses sanatçısı Vedat Kapan, filmlerde görülecek türden bir olay yaşadı. Birkaç gün önce 24 yaşındaki ses sanatçısı Tekirdağ'da konser verdiği sırada İnstagram hesabı çalındı. Hesabı çalan şahıs kendisini Vedat Kapan'ın menajeri olarak tanıtıp paylaşımlar yapmaya başladı. Önce Kapan'ın kaza geçirdiğini ve yoğun bakımda olduğunu duyurdu. Sonrasında internetten bulduğu bir kaza fotoğrafını, Vedat Kapan'ın kazasıymış gibi paylaştı.

ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Vedat Kapan için acil kan ihtiyacı olduğunu belirten bir paylaşımın ardından, şarkıcının hayatını kaybettiği ve cenazesinin Ankara Karşıyaka Mezarlığı'na defnedileceği yazıldı.

Bu sırada Vedat Kapan Tekirdağ'da konser veriyordu. Annesinin üst üste aradığını görünce, genç türkücü sahne sırasında telefona cevap verdi. Annesinden durumu öğrenen şarkıcı soluğu polis merkezinde aldı. Yaşadığı durumu anlatıp, hesabını çalan şahıs ya da şahıslar hakkında şikayetçi oldu.

Vedat Kapan şunları dile getirdi: "Sahnede uzun uzun annem aradı. Normalde sahnede olduğumu bildiği için aramazdı. Açtım, 'Vedat'a verin telefonu' dedi, ağlıyordu. 'Anne benim' diyorum, 'Oğlum sen ölmedin mi?' diyor. Benim de daha olaydan haberim yok. O yüzden esprili bir şekilde, 'Ruhum konuşuyor seninle' dedim"

Etiketler : Vedat Kapan Ses sanatçısı film gibi bir olay

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