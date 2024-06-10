"Görür görmez kaçın, denize girmeyin"

İstanbul Boğazı'nın köpüklerle dolması akla müsilajı diğer adıyla deniz salyasını getiriyor. Hatta Avcılar sahillerinde şimdilerde müsilaj mevcut.

Müsilajın uyuduğunu söyleyen İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, uykuda olan müsilajı kışın uyuyan ayılara benzettiğini belirtiyor.

2020 yılında Marmara Denizi'nde görülmesiyle Türkiye'nin gündeminde yer alan müsilaj ciddiye alınması gereken bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Müsilaj o zamanlar denizlerde görülmesi ile ülke gündemini uzun bir süre meşgul etmiş, müsilajı önlemek için çalışmalara başlanmıştı.

MÜSİLAJ (DENİZ SALYASI) NEDEN ORTAYA ÇIKTI?

Uzmanlar havaların ısınması ve deniz kirliliği sonucu müsilajın oluştuğunu belirtiyor.

MÜSİLAJIN ETKİSİ NEDİR?

Müsilaj hiç de hafife alınacak bir mevzu değil. Görüntüsü kadar deniz hayatını etkileyen olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Öyle ki, balıkların ölmesinden çocuklarda kusma, ishal vakalarına kadar insan sağlığına da bir çok etkisi bulunuyor.

AVCILAR SAHİLLERİNDE ORTAYA ÇIKTI

Müsilaj bu yaz Avcılar sahillerinde belirdi. Kilometrelerce uzunlukta geniş bir alanda ince çizgi halinde kendini gösteren müsilaj konusunda uzmanlardan uyarı geldi. Müsilajın bulunduğu yerlerde denize girilmemesi gerektiği belirtiliyor.

İSTANBUL BOĞAZI'NDA MÜSİLAJ NASIL OLUŞUYOR?

Hava ve suyun ısındıkça müsilajın ortaya çıktığını belirten İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, "İstanbul Boğazı'nda üst akıntılar var. Üst akıntılar Karadeniz'den aşağı doğru geliyor. Karadeniz kıyıları olan ülkelerin kirliliği de bize geliyor. Tüm dünya denizlerinde müsilaj vardır. Karadeniz'deki kirlilik boğazlara girmeye başladığında suların da ısınmasıyla müsilaj oluşmaya başlıyor. Özellikle Boğaz'ın akıntısız yerlerinde oluşuyor." dedi.

MÜSİLAJ UYARISI: GÖRÜR GÖRMEZ KAÇIN DENİZE GİRMEYİN

Müsilajın deniz canlılarına büyük zarar verdiğini ve balık ölümlerine yol açtığını belirten Çetintaş, oksijen eksikliğinden balıkların kitleler halinde öldüğünü dile getiriyor.

Çetintaş, "Çocuklar kirli denildiği zaman dinlemiyor denize giriyorlar. Bu kirlilikten mikrop kapıyorlar. Müsilaj dönemlerinde çocuklarda ishal ve kusma vakaları ile karşı karşıya kaldık. Verilere baktığınız zaman özellikle yazın haziran ila eylül ayı içerisinde hastanelere giden çocuk hastalarda artış olduğunu bunların içerisinde ishal ve kusma vakalarının yüksek olduğunu görebilirsiniz. Müsilajı görür görmez kaçın denize girmeyin." dedi.