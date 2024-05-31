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31 Mayıs 2024 Cuma 13:00:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2024 Cuma 13:00:00

Sahiller için yeni adım! Kaçak yapı işgaline WhatsApp'tan ihbar

Kaynak: AA

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Sahil ve deniz üzerindeki kaçak yapılar artık '0532 01 01 181' numaralı WhatsApp hattından ihbar edilebilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sahil ile deniz üzerindeki kaçak yapıların engellenmesi; vatandaşların da plajlara rahat ulaşabilmesi için harekete geçti. Bakanlık tarafından 'Çevre-Deniz WhatsApp İhbar Hattı' kuruldu. Vatandaşlar, çevre ve deniz kirliliğiyle ilgili şikayetlerini 7 gün 24 saat '0532 01 01 181' numaralı WhatsApp ihbar hattına iletebilecek. Şikayetler kayıt altına alınacak; anında il müdürlüklerine yönlendirilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, mevzuata aykırı olduğu tespit edilen durumlarla ilgili idari işlem yapılacağını belirterek, "Kıyıları işgal eden izinsiz yapıların hızlı bir şekilde yıkımına başlanacak" dedi.

Etiketler : kaçak yapı whatsapp ihbar hattı çevre deniz
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