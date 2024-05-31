Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sahil ile deniz üzerindeki kaçak yapıların engellenmesi; vatandaşların da plajlara rahat ulaşabilmesi için harekete geçti. Bakanlık tarafından 'Çevre-Deniz WhatsApp İhbar Hattı' kuruldu. Vatandaşlar, çevre ve deniz kirliliğiyle ilgili şikayetlerini 7 gün 24 saat '0532 01 01 181' numaralı WhatsApp ihbar hattına iletebilecek. Şikayetler kayıt altına alınacak; anında il müdürlüklerine yönlendirilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, mevzuata aykırı olduğu tespit edilen durumlarla ilgili idari işlem yapılacağını belirterek, "Kıyıları işgal eden izinsiz yapıların hızlı bir şekilde yıkımına başlanacak" dedi.