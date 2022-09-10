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10 Eylül 2022 Cumartesi 20:29:00 - Güncelleme:10 Eylül 2022 Cumartesi 20:31:00

Sahil Güvenlik Komutanlığı: Yunanistan unsurları, Bozcaada açıklarındaki Ro-Ro gemisine taciz ateşi açtı

Kaynak: TRT Haber

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Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında uluslararası sularda seyreden Komoros bayraklı "Anatolian" isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldığını duyurdu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında uluslararası sularda seyreden Komoros bayraklı "Anatolian" isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldığını duyurdu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:

10 Eylül 2022 tarihinde saat 13.27'de Çanakkale VTS (Gemi Trafik Hizmetleri) tarafından Çanakkale ili Bozcaada 11 deniz mili güneybatısında uluslararası sularda seyir halinde olan Komoros bayraklı "Anatolian" isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldığının bildirilmesi üzerine olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiş, bölgeye intikal eden Türk Sahil Güvenlik Botlarının Yunan unsurları tarafından tespit edilmesi üzerine Yunan unsurları bölgeyi süratle terk etmiştir.
Uluslararası hukuk kuralları hiçe sayılarak açılan taciz ateşi sonrasında gemide bulunan 18 personelde (6 Mısır, 4 Somali, 5 Azerbaycan uyruklu şahıs ve 3 Türk vatandaşı) herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ve yaralı personel olmadığı tespit edilmiştir.
Halihazırda gemiye 2 Sahil Güvenlik Botu tarafından refakat edilmekte olup Çanakkale Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı talimatı gereği olay ile ilgili tahkikat başlatılmıştır.
Etiketler : sahil güvenlik komutanlığı yunanistan taciz ateşi
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