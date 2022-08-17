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17 Ağustos 2022 Çarşamba 13:59:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2022 Çarşamba 13:59:00

Sahil Güvenlik ile deniz polisinin envanterine 164 yerli ve milli bot kazandırıldı

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile deniz polisinin envanterine kazandırılan 164 yerli ve milli botun hayırlı olmasını diledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 164 yerli ve milli bot, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza ve deniz polisimize kazandırıldı. Ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Yerli ve milli botların görüntülerinin olduğu, Yassıada'da çekilen videoda Soylu, "Yassıada, bir tarih olarak sadece geçmişimize ait acı hatıraların canlandığı bir yer değil. Aynı zamanda bize hürriyeti, demokrasiyi, gelişmeyi, öz güveni unutturmaya çalışanların ve Türkiye'yi yarınlara ait büyük ideallerle buluşturmayı engelleyenlerin bir vesayeti olarak durmaktadır. Şükürler olsun, bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Yassıada vesayetini mağlup etmiş ve yenmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Soylu, Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

Bir taraftan sahildeki asayiş meseleleri, bir taraftan göç meseleleri, diğer taraftan uyuşturucuyla mücadele meseleleri, diğer taraftan organize suçlar ve özellikle sınırı aşan suçlar ve kaçakçılık meseleleri, bütün bunlarla güvenlik güçlerimizin, jandarmamızın, emniyetimizin, Mehmetçiğimizin ve aynı zamanda güvenlik korucularımızın uğraştığı gibi yine onlarla birlikte sahil güvenliğimiz deniz alanlarımızda bunlarla mücadele etmektedir.

"DÜNYANIN BİRÇOK ÜLKESİNDE OLMAYAN ÖZELLİKLERİ VAR"

Denizlerde de devriye atan araçlara ihtiyaç olduğunu belirten Soylu, "Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ilettik ve talimatı anında verdi. 107 sahil güvenlik, 57 de polis olmak üzere 164 botu, kuvvetlerimize kazandırdılar. Minnettarız ve müteşekkiriz." dedi.

Bakan Soylu, Savunma Sanayii Başkanlığı ile botun üreticilerine teşekkür ederek, "Çünkü birçok özellikleri var ve bu özellikler, dünyanın birçok ülkesinde olmayan özellikleri de kapsamaktadır." diye konuştu.

Etiketler : içişleri bakanı süleyman soylu sahil güvenlik komutanlığı deniz polisi savunma sanayii
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