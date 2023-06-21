Sağlıktan da ‘pekiyi' altılar

Geçen cuma karne sevinci yaşayan karaciğer nakilli çocuklar, sevinçlerine sağlık karnelerini de ekledi. Son 10 yıl içerisinde karaciğer nakli olarak hayatlarına ikinci kez kavuşan çocuklar sağlık kontrolünden geçip birer karne de hastaneden aldılar.

PASTALI KUTLAMA YAPTILAR

Son 10 yıl içerisinde canlı verici üzerinden karaciğer nakli olan çocuklar, İzmir Kent Hastanesi'ne giderek sağlık kontrolünden geçti. Okul karnelerindeki başarıyı sağlıklarında da gösteren çocuklar, doktorlarının elinden sağlık karnesi aldı. Pasta kesilerek kutlama yapılan etkinlikte, hem yaşama tutunan çocukların sevincine ortak olundu hem de organ bağışının önemi vurgulandı.

KÜÇÜK HASTALAR ARTIK MUTLU

Düzenlenen etkinliğe katılan Ahmet Kuzey Araboğa ve Mustafa Solak, hem sağlık hem de okul karnelerinin 'pekiyi' gelmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi. Wilson hastalığı nedeniyle nakil olan 9 yaşındaki Melek Kaymaz; sağlıklı, heyecanlı ve mutlu olduğunu aktarırken, küçük hasta Deniz Bilgiç derslerinin ve sağlık karnesini pekiyi olduğunu vurgulayarak çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Deniz Bilgiç'in annesi İlknur Bilgiç "Deniz'in doğuştan safra kesesi ve safra yolu yoktu. Benden nakil yapıldı. Her karne aldığımızda sevincimizi doktorlarımızla paylaşmak için geliyoruz" dedi.

Karaciğer nakli ile hayata tutunan 11 yaşındaki İnci Baykal, "Karaciğerim fonksiyonlarını yerine getirmediği için 10 yıl önce bu hastanede annemden karaciğer nakli oldum" dedi.

İnci'nin annesi Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Bahar Baykal, "Herkes Türk sağlık sistemine ve hekimlere güvenerek organlarını bağışlamalı" dedi.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye şifa bulmak için gelen 15 yaşındaki Melek Bulut, 5 yaşında annesinden karaciğer nakli olduğunu belirtti.