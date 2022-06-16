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Sağlıkçılara mali hak düzenlemesi yasalaştı
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16 Haziran 2022 Perşembe 21:57:00 - Güncelleme:16 Haziran 2022 Perşembe 21:57:00

Sağlıkçılara mali hak düzenlemesi yasalaştı

Kaynak: TRT Haber

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Sağlık çalışanlarının mali haklarını iyileştiren kanun teklifi Genel Kurul'da kabul edildi. Düzenlemeyle sağlık çalışanlarının ek ödemeleri artacak, doktor ve diş hekimlerinin sabit ek ödemeleri, merkezi yönetim bütçesinden yapılacak.

Sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında iyileştirme sağlayan düzenleme Meclis'te kabul edilerek yasalaştı.

Yasayla sağlık çalışanlarının ek ödemelerinde artış sağlanacak. Doktor ve diş hekimlerinin sabit ek ödemeleri, merkezi yönetim bütçesinden yapılacak.

MAAŞLARDA DÜZENLEME YAPILACAK

Üniversite hastanesi ve adli tıp kurumunda çalışan hekimler de düzenlemeye dahil edildi. Ayrıca, emekli doktor ve diş tabiplerinin maaşlarında da iyileştirme yapılacak.

AİLE HEKİMLERİNE UZMANLIK KOLAYLIĞI

Düzenlemeyle aile hekimlerinin uzmanlık eğitimi uygulama süresi de 2029 yılına kadar uzatıldı.

Böylelikle uzman olmayan 24 bin aile hekimine yeni bir imkan tanınmış oldu.

Eğitim veren öğretim üyeleri de bu süreçte döner sermayeden pay alabilecek.

VATANDAŞLARIN BORÇLARI SİLİNECEK

Yasayla, SGK güvencesi olmayan vatandaşların sağlık sigortasından yararlanabilmeleri için de kolaylık sağlanacak.

Vatandaşların hastaneye olan borçlarının 10 bin liraya kadar olan kısmı silinecek.

Böylece mağduriyetler giderilecek ve icradaki dosya yükü azaltılacak.

Etiketler : Sağlık çalışanları mali ve özlük hakları SGK güvencesi
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