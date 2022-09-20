Sağlık şekerden daha tatlıdır!
Türk Böbrek Vakfı'nın Şişli meydanında düzenlediği etkinlikte, üzerinde bomba süsü olan dev şeker maketi ile şeker tüketimine dikkat çekildi. T
Türk Böbrek Vakfı'nın Şişli meydanında düzenlediği etkinlikte, üzerinde bomba süsü olan dev şeker maketi ile şeker tüketimine dikkat çekildi. Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, "Şeker tüketimi, kalp sağlığı, böbrek sağlığı, obeziteyi tetikliyor. Şeker tüketimini azaltmamız lazım. Sağlık şekerden tatlıdır diyoruz" dedi.
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