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21 Şubat 2024 Çarşamba 22:41:00 - Güncelleme:21 Şubat 2024 Çarşamba 22:41:00

Sağlık düzenlemelerini içeren teklif TBMM'de kabul edildi

Kaynak: TRT Haber

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Düzenlemeyle, istihdamı teşvik için sözleşmeli personel sayısı 27 binden 36 bine yükseltilecek. Ayrıca ilaç temininde dünya standartlarına uygun bir ruhsatlandırma süreci de izlenecek.

Sözleşmeli personeli alımından ilaç teminine birçok konuda düzenleme getiren sağlık teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi..

Sağlık alanında eleman temininde sıkıntı çekilen yerlerde sözleşmeli personel sayısı 27 binden 36 bine çıkarılacak. Sözleşmeli çalıştırılan aile hekimlerine destek ödemesi yapılacak.

28 maddelik değişikliğe göre serbest diş hekimleri muayenehanelerinde bir diş hekimi daha çalıştırabilecek.

Ebeler normal doğuma girebilecek

Ebelerin görev ve yetkileri de yeniden düzenlendi.. Ebeler gebeliğin tespiti, takibi ve muayene süreçlerinde görev alacak, normal doğum yaptırabilecek. Doğum anında küçük tıbbi müdahaleleri yapabilecek.

İlaçların ruhsatlandırması hızlanacak

Düzenleme ile ilaç tedarikine yönelik mevzuat Avrupa Birliği standartlarına uyumlu hale getirildi. İlaç ruhsatlandırma süreci de hızlandı.

Yasa ile yan dal uzmanlığını teşvik etmek için ödemeler de artırılacak. Ayrıca daha verimli ve nitelikli hizmet verilebilmesi için hastanelerde koordinasyon merkezi kurulacak.

Etiketler : istihdam teşviki sözleşmeli personel sağlık personeli TBMM
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