Sağlık çalışanlarını darbeden 1 şüpheli tutuklandı

Konya Şehir Hastanesinde görevli 4 sağlık çalışanı, yüksekten düşme nedeniyle gelen bir hastanın yakınları tarafından darp edildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 27 Ocak'ta Konya Şehir Hastanesindeki sağlık çalışanlarına yönelik saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Bu kapsamında, hastanede hemşire olarak görev yapan N.Ö, B.Ö, A.Ş ile C.A.Y'ye saldırarak görevlerini yapmalarına engel oldukları iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler Ö.E, M.Ş ve K.Ş, "Kasten yaralama" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Hakkında tutuklama kararı verilen şüpheli Ö.E. cezaevine gönderilirken, M.Ş. ile K.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.