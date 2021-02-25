Sağlık Bakanlığı'ndan Tekirdağ'a müjde üstüne müjde

Ergene'ye Devlet Hastanesi Yapılıyor



Açıklanan ilk müjde Ergene'ye 50 yatak kapasiteli bir devlet hastanesinin yapılması ile ilgiliydi. Mustafa Yel'in açıkladığı üzere, hastanen ihalesi 25 Mart'ta yapılacak ve inşaat alanı yaklaşık 12.000 metrekare olacak.

Üç katlı olarak yapılması planlanan hastane bünyesinde; acil servisler, poliklinikler, doğum salonları, ameliyathaneler, yoğun bakım birimleri, yataklı servisler, hemodiyaliz ünitesi, idari birimler, destek ve teknik hacimler yer alacak. Ergene sakinleri için oldukça sevindirici bir haber olan devlet hastanesi tamamlandığında, şehir halkı sağlık hizmetlerinden çok daha hızlı bir şekilde yararlanmaya başlayacak.

Çorlu Devlet Hastanesi'ni İyileştirme Çalışmaları Yapılacak

Milletvekili Mustafa Yel'in açıkladığı bir başka müjde ise, Çorlu Devlet Hastanesi'nin hizmet standartlarının yükseltileceği yönündeydi. Yel, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptıkları görüşmede; Sağlık Bakanı'nın Çorlu Devlet Hastanesinin bir üst sınıfa yükseltilmesinin sağlanacağını ifade ettiğini belirtti.

Bu iyileştirme ile birlikte Çorlu Devlet Hastanesi hem hizmetler yönünden daha kaliteli bir hale gelecek hem de doktor ve branş artışı sağlanacak.

Kapaklı'ya Yeni Bir Diş Hastanesi Müjdesi

Mustafa Yel, Sağlık Bakanı ile yaptıkları görüşmede; Kapaklı Devlet Hastanesi'nin fiziki koşullarının, yeni yapılan hastane tamamlanana kadar iyileştirileceği, personel ve doktor sayısının arttırılacağı ve vatandaşların ilçedeki hastaneden daha verimli bir şekilde hizmet alabilmeleri için gerekli diğer hizmetlerin de en kısa zamanda yapılacağı yönünde konuştuklarını aktardı.

Yel, ayrıca ilçede daha önce Belediye tarafından restore edilen diş hastanesinin yerine, yeni bir bina yapılarak vatandaşların daha nezih bir ortamda diş sağlığı hizmetlerini alması yönündeki hususları Sağlık Bakanına ilettiklerini belirtti. Sağlık Bakanı'nın ise hastanelerin durumları ile ilgilenileceğini, daha iyi hizmet verebilmeleri yönünde gereken tedbirlerin alınacağını ifade ettiğini aktardı.

Malkara Devlet Hastanesi'ne Yeni Doktorlar Geliyor

Mustafa Yel'in açıkladığı bir diğer müjde ise Malkara Devlet Hastanesi'ndeki uzmanlık gerektiren branşlarda doktor ihtiyacının giderileceği yönündeydi.

Açıklamaya göre Malkara Devlet Hastanesi'ne; pediatri(çocuk doktoru), nöroloji, uzman aile hekimi, dâhiliye, cildiye ve göğüs hastalıkları alanlarında uzman doktor ihtiyacının Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya bildirildiği, Koca'nın ise ihtiyaç duyulan kadrolar için değerlendirmelerin yapılarak atamaların gerçekleştirileceğini söylediğini ifade etti.

Hayrabolu Devlet Hastanesi'nin Doktor ve Ekipman İhtiyaçları Gideriliyor

Hayrabolu Devlet Hastanesi'nde halihazırda boş bulunan kadın doğum, genel cerrah ve anestezi uzmanı kadrolarının doldurulması ve tomografi cihazı tedariki için ilgili ihtiyaç taleplerinin Sağlık Bakanı'na iletildiğini belirten Mustafa Yel, Sağlık Bakanı'nın ise hastane ihtiyaçlarının en kısa sürede giderileceğini belirttiğini ifade etti.

Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne Yeni Uzman Doktorlar Atanacak

Mustafa Yel'in Tekirdağ için bir başka müjdesi ise Çerkezköy ile ilgiliydi. Milletvekili'nin açıkladığına göre; Çerkezköy Devlet Hastanesi'nin; Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Deri ve Zührevi Hastalıklar, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Göğüs Cerrahisi, Kulak Burun Boğaz, Kalp ve Damar Cerrahisi, Nefroloji, Nöroloji, Kardiyoloji Uzmanı talepleri ile Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru vb. yardımcı sağlık personeli talepleri ve destek personeli ihtiyaç talepleri Sağlık Bakanı'na iletildi.

Fahrettin Koca ise, diğer ilçelere olduğu gibi Çerkezköy için de gereken atamaların değerlendirmelerin ardından en kısa sürede gerçekleştirileceğini ifade etti.

Muratlı'ya Yeni Aile ve Toplum Sağlığı Merkezleri Kurulacak

Tekirdağ Muratlı Devlet Hastanesi ile ilgili de müjdeler açıklayan Mustafa Yel, Sağlık Bakanı'na, hastanede ihtiyaç duyulan; Genel Cerrah, Anestezi Uzmanı, Kadın Doğum Uzmanı, Göz Hastalıkları Uzmanı taleplerini ilettiklerini belirtti.

Bununla birlikte; Muratlı Toplum Sağlığı Merkezi, 112 ASHİ, Aile Sağlığı Merkezi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü Yatırım Projesinin en kısa zamanda ihale edilmesi hususlarını Sağlık Bakanı'na ilettiklerini açıkladı. Yel, Sağlık Bakanı'nın ise Muratlı Devlet Hastanesi için eksik ve ihtiyaç duyulan kadro değerlendirmelerinin yapılarak atamaların gerçekleştirileceğini ve gerekli yatırımlara hız verileceğini belirttiğini ifade etti.

Sağlık Bakanlığı Tekirdağ İl ve İlçelerine Atanacak Doktor Kadrolarını da Açıkladı

Sağlık alanındaki yatırımların açıklanmasının ardından, Sağlık Bakanlığı tarafından Tekirdağ'daki devlet hastanelerinde görevlendirilmek üzere Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında 97. Dönem münhal kadrolar da açıklandı.

Kura çekimi 2 Mart tarihinde yapılacak atamalar için, 16'sı uzman tabip, 23'ü tabip olmak üzere toplam 39 tabibin kadro tahsisi yapıldı. Kura

Mestan Özcan: "Şehrimiz bugün büyük bir sevinç içinde"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, söz konusu müjdelerin Tekirdağ için büyük bir önem arz ettiğini ve bu yatırımların Tekirdağ'ı sağlık hizmetleri noktasında çok daha ileri taşıyacağını ifade etti.

Özcan yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Hakikaten güzel Şehrimiz Tekirdağ için bugün çok güzel bir gün. Birbiri ardına aldığımız müjdeler adeta bizde bir bayram havası oluşturdu. Gerçekten hizmet aşkıyla yanan kişilerin, bunlar karşısında heyecanlanmaması, sevinmemesi düşünülemez zaten. AK Parti olarak iktidara geldiğimiz günden bugüne, en fazla yatırım yaptığımız alanlardan biri de sağlık hizmetleri oldu. Bu noktada büyük bir devrim gerçekleştirdik diyebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da bu konuyu oldukça önemsiyor. Bugün ülkemiz geneline yayılan şehir hastanelerinin, gerek kapasite gerekse hizmet ve ücret standartları noktasında, neredeyse dünyada örneği yok. Hamdolsun bunlardan birini de Tekirdağ'ımıza kazandırmıştık. Sayın Vekilimiz tarafından bugün yapılan açıklamalar ise şehrimizde büyük bir sevinç yarattı. Özellikle Ergene'mize yeni bir devlet hastanesi kazandıracağız İnşallah. Diğer pek çok ilçemize de onlarca yatırım söz konusu olacak. Ben bu güzel gelişmelerde katkısı olan başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere, Meclis Başkanımız Sayın Mustafa Şentop'a, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya, şehrimiz Milletvekilleri Sayın Mustafa Yel ve Sayın Çiğdem Koncagül ve ile emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Hemşehrilerimiz için hayırlı olsun."