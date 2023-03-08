Sağlık Bakanlığından depremzedelerin hasarlı hastanede unutulduğuna ilişkin soruşturma

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan sahra hastanesine gelerek incelemelerde bulundu. Koca, burada yaptığı açıklamada Hatay'daki şebeke sularının depremden etkilendiğini ve bu sebeple şu an için içmek için uygun olmadığını söyledi. Afet bölgesinde 122 bin sağlık personelinin görev yaptığını ifade eden Koca, 26 sahra hastanesi ve 133 acil müdahale ünitesi ile yaklaşık bin 200 yerleşik sağlık hizmet kurumunun faaliyetine devam ettiğini belirtti. Bakan Koca, İstanbul'daki iki üniversite hastanesi ile ilgili de açıklamada bulunarak, yeni binaların inşaları bitene kadar Çapa'nın Beylikdüzü Devlet Hastanesi ile Eyüp Devlet Hastanesinde, Cerrahpaşa'nın ise İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmet vereceğini kaydetti.

"ANTAKYA'DAKİ ÖZEL HASTANE İLE İDDİALARLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI"



Bakan Koca, konuşmasının sonunda sözlerini, "Konuşmama üzüntü içinde eklemek zorunda olduğum bir husus var. Antakya'daki bir özel hastane ile ilgili iddialar hepinizin malumu. Depremin sağlık camiamıza yaşattığı üzüntüler, bir kat daha artırmıştır. Bu ve benzeri iddialar ile ilgili gerekli soruşturmaları başlatmış bulunuyoruz" diyerek tamamladı.