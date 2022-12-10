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10 Aralık 2022 Cumartesi 23:20:00 - Güncelleme:10 Aralık 2022 Cumartesi 23:20:00

Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 atama

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Sağlık Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçeleri üzerinde söz aldı.

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı'na personel alımıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"İlan ettiğimiz 85 bin sağlık personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız. Yeni personelin 32 bini polikliniklerimizde hizmet verecek olan tıbbi sekreterlerden oluşuyor. 27 bin sözleşmeli hekimle yılbaşından itibaren sözleşmeler yapılacak."

Etiketler : bakan koca sağlık bakan atama
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