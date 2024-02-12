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Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu tamamlandı
12 Şubat 2024 Pazartesi 20:17:00 - Güncelleme:12 Şubat 2024 Pazartesi 20:17:00

Sağlık Bakanlığına 35 bin sağlık personeli alınacak

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Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu tamamlandı. 15 bini hemşire toplam 35 bin personel alımı yapılacak.

Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu tamamlandı. 15 bini hemşire toplam 35 bin personel alımı yapılacak.

Kılavuzun bu hafta ÖSYM'ye gönderilmesi bekleniyor.

Etiketler : sağlık bakanlığı hemşire personel alımı kılavuz ösym
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