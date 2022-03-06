Sağlık Bakanlığı paylaştı... İşte güncel koronavirüs tablosu

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06 Mart 2022 Pazar 19:29:00 - Güncelleme:06 Mart 2022 Pazar 19:29:00

Sağlık Bakanlığı paylaştı... İşte 6 Mart güncel koronavirüs tablosu

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Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgınına ilişkin son dakika verilerini duyurdu. Yapılan açıklamada günlük vaka, ölüm ve test sayısı bilgileri yer aldı. İşte 6 Mart 2022 korona tablosu...

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu paylaşıldı.

Etiketler : koronavirüs güncel tablo pandemi
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