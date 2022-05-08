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Sağlık Bakanlığı koronavirüste güncel verileri paylaştı... İşte 8 Mayıs 2022 koronavirüs tablosu
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08 Mayıs 2022 Pazar 20:10:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2022 Pazar 20:10:00

Sağlık Bakanlığı koronavirüste güncel verileri paylaştı... İşte 8 Mayıs 2022 koronavirüs tablosu

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Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgınına ilişkin son dakika verilerini duyurdu. Yapılan açıklamada günlük vaka, ölüm ve test sayısı bilgileri yer aldı. İşte 8 Mayıs 2022 korona tablosu...

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Etiketler : Günlük Koronavirüs Tablosu covid-19 Sağlık Bakanlığı
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