08 Mayıs 2022 Pazar 20:10:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2022 Pazar 20:10:00
Sağlık Bakanlığı koronavirüste güncel verileri paylaştı... İşte 8 Mayıs 2022 koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgınına ilişkin son dakika verilerini duyurdu. Yapılan açıklamada günlük vaka, ölüm ve test sayısı bilgileri yer aldı. İşte 8 Mayıs 2022 korona tablosu...
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.
- Sağlık Bakanlığı koronavirüste güncel verileri paylaştı... İşte 8 Mayıs 2022 koronavirüs tablosu
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