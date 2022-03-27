27 Mart 2022 Pazar 22:51:00 - Güncelleme:27 Mart 2022 Pazar 22:51:00
Sağlık Bakanlığı koronavirüste güncel verileri paylaştı... İşte 27 Mart 2022 koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgınına ilişkin son dakika verilerini duyurdu. Yapılan açıklamada günlük vaka, ölüm ve test sayısı bilgileri yer aldı. İşte 27 Mart 2022 koronavirüs tablosu...
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.
Türkiye'de son 24 saatte 251 bin 242 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 194 kişinin testi pozitif çıktı, 64 kişi yaşamını yitirdi.