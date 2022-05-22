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22 Mayıs 2022 Pazar 22:29:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2022 Pazar 22:35:00

Sağlık Bakanlığı koronavirüste güncel verileri paylaştı... İşte 22 Mayıs 2022 koronavirüs tablosu

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Son Dakika Haberleri.. Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgınına ilişkin son dakika verilerini duyurdu. Yapılan açıklamada günlük vaka, ölüm ve test sayısı bilgileri yer aldı. İşte 22 Mayıs 2022 korona tablosu...

Sağlık Bakanlığı Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 905 vaka sayısı tespit edilirken, salgın nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarının 1000'in altına düşmesine ilişkin

Etiketler : Korona Sağlık Bakanlığı covid-19
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