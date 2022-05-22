Sağlık Bakanlığı koronavirüste güncel verileri paylaştı... İşte 22 Mayıs 2022 koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 905 vaka sayısı tespit edilirken, salgın nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarının 1000'in altına düşmesine ilişkin

VAKA SAYISI 905

Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1.000'in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle!