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Sağlık Bakanlığı koronavirüste güncel verileri paylaştı... İşte 1 Mayıs 2022 koronavirüs tablosu
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02 Mayıs 2022 Pazartesi 00:14:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2022 Pazartesi 00:14:00

Sağlık Bakanlığı koronavirüste güncel verileri paylaştı... İşte 1 Mayıs 2022 koronavirüs tablosu

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgınına ilişkin son dakika verilerini duyurdu. Yapılan açıklamada günlük vaka, ölüm ve test sayısı bilgileri yer aldı. İşte 1 Mayıs 2022 korona tablosu...

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 108 bin 802 Kovid-19 testi yapıldı, 1480 kişinin testi pozitif çıktı, 12 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 108 bin 802 Kovid-19 testi yapıldı, 1480 kişinin testi pozitif çıktı, 12 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 2 bin 113 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,44, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,15 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 499 bin 821 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Etiketler : Sağlık Bakanlığı Günlük Koranavirüs Vaka test
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