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10 Mayıs 2021 Pazartesi 20:20:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2021 Pazartesi 20:20:00

Sağlık Bakanlığı koronavirüs verilerini paylaştı

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Sağlık Bakanlığı, bugünkü koronavirüs tablosunu açıkladı: Son 24 saatte 13 bin 604 kişinin testi pozitif çıktı, 282 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 213 bin 863 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 604 kişinin testi pozitif çıktı, 282 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 983 oldu, 26 bin 953 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 743 bin 871'e yükseldi.

Etiketler : türkiye ağır hasta korona virüs vaka sayısı
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