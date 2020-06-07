07 Haziran 2020 Pazar 10:49:00 - Güncelleme:07 Haziran 2020 Pazar 11:10:00
Sağlık Bakanlığı açıkladı: Okul çocukları için aşı takviminde değişiklik
Sağlık Bakanlığı, ilköğretim 1.ve 8.sınıf okul çağı aşılamalarının, aile hekimliklerinde uygulanmasına karar verildiğini açıkladı. Yeni uygulama 1 Temmuz'da başlayacak.
Sağlık Bakanlığı, aşı takviminde değişikliğe gidildiğini açıkladı.
Buna göre, ilköğretim 1.ve 8.sınıf okul çağı aşılamalarının, aile hekimliklerinde uygulanmasına karar verildi. Yeni uygulama 1 Temmuz'da başlayacak.
Ayrıntılar Geliyor...
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