VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Almanya'da tüketici ve sanayicilere gazda tasarruf çağrısı
Ankara'da YKS tedbirleri alındı
Başkan Erdoğan'dan şehit Kadir Kemik'in ailesine taziye mesajı
Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı
Yangın söndürme uçaklarının bakımları tamam
Taksimetreyi erken açtı, duruma itiraz eden yolcuya yumruk attı
1 gram altın kaç lira oldu? İşte 16 Haziran tarihli altın fiyatları
NATO'dan Türkiye'nin Ukrayna tahılının ihracı için çabalarına övgü
Yoğunluğu çözemeyen Amsterdam Havalimanından tazminat talebi
Veba hastalığının kökeni keşfedildi
AP'den Avrupa Birliği Komisyonu'na mektup: Yunanistan'ı uyarın
"Küresel kriz ortamından alnımızın akıyla çıkacağız"
Bahar Babacan kendi markasını çıkardı
Doç. Dr. Onur Özbozkurt, Gazeteciler Cemiyeti'nin Akademik Danışmanı Oldu
Kılıçdaroğlu'na bir milyon TL'lik dava
Bakan Akar NATO Karargahı'nda! Dikkat çeken detay
Türkiye, Rusya ve İran'dan ortak açıklama
Aliyev'den, Karabağ için statü talep eden Ermenistan'a uyarı
Stratejik bölgeye harekat sinyali!
Abdülkerim Bardakcı transferi için beklenen açıklama
Seul Metaverse EXPO Fuarı'nın ana sponsoru GoArt Metaverse oldu
TFF'nin yeni başkanı Mehmet Büyükekşi
İsveç'te yeni terör yasası 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor
Almanya'daki cami saldırıları mercek altında
16 Haziran 2022 Perşembe 19:00:00 - Güncelleme:16 Haziran 2022 Perşembe 19:00:00

Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Sağlık Bakanlığının haftalık Kovid-19 verilerine göre, 6-12 Haziran'da 7 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 20 kişi hayatını kaybetti.

Haftalık Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı.

Buna göre, 6-12 Haziran'da 7 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 20 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 241 oldu.

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 85 bin 742'ye yükselirken, 98 bin 996 kişi hayatını kaybetti.

Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 147 milyon 789 bin 639 doza ulaştı.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Etiketler : haftalık veri koronavirüs vaka sayısı son durum kovid 19
Yazın da ekrana gelecek

Yazın da ekrana gelecek
Açılış Sertab ile…

Açılış Sertab ile…
Hande görmesin

Hande görmesin
İki iğneyle sahnede

İki iğneyle sahnede
Sezon kapanışı

Sezon kapanışı
Tekli öncesi tatil

Tekli öncesi tatil
40 bin kişilik koro

40 bin kişilik koro
Kimseye muhtaç değilim

Kimseye muhtaç değilim
Düğün bitti eğlence bitmedi

Düğün bitti eğlence bitmedi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX