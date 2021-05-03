Sağlık Bakanlığı güncel verileri paylaştı!
Sağlık Bakanlığı, bugünkü koronavirüs tablosunu açıkladı. Son 24 saatte 24 bin 733 yeni vaka tespit edildi, 347 hasta hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına ilişkin güncel verileri paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 243 bin 648 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 733 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 3 bin 438 oldu, 35 bin 438 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 515 bin 819'a yükseldi.
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