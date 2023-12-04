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Sağlık Bakanlığı eski hükümlü/TMY statüsünde 419 sürekli işçi alacak
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04 Aralık 2023 Pazartesi 07:15:00 - Güncelleme:04 Aralık 2023 Pazartesi 07:15:00

Sağlık Bakanlığı eski hükümlü/TMY statüsünde 419 sürekli işçi alacak

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanlığı, eski hükümlü/TMY statüsünde 419 sürekli işçi istihdam edecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 419 eski hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alımı yapılacak.

Buna göre adaylar, 4-8 Aralık tarihleri arasında Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresinden başvurularını yapabilecek.

Sürekli işçi alımı il düzeyinde karşılanacağından dolayı başvurularda adayların, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi üzerindeki adresleri dikkate alınacak.

Başvuru şartları ve aranan niteliklerle ilgili bilgiler İŞKUR'un internet sitesinde yer alacak.

Etiketler : sağlık bakanlığı hükümlü sürekli işçi istihdam
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