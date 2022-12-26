VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinde açık reaktöre su verme işlemi başladı
"Özel sektöre 5,7 milyar liralık asgari ücret desteğinde bulunmuşuz"
Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu
Şükriye Tutkun ve Ali Osman Erbaşı, “Gücüm Yetene Kadar” parçasını seslendirdi
Ukrayna, Rus Engels Askeri Havaalanı'na İHA ile saldırı girişiminde bulundu
Kabineden müjde bekleniyor
26 Aralık 2022 Pazartesi 09:50:00 - Güncelleme:26 Aralık 2022 Pazartesi 09:50:00

Sağlık Bakanlığı eski hükümlü/TMY statüsünde 1468 sürekli işçi alacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Sağlık Bakanlığı, eski hükümlü/TMY statüsünde 1468 sürekli işçi alacağını duyurdu.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 1468 eski hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek.

Adaylar başvurularını 26-30 Aralık tarihleri arasında Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresinden yapabilecek.

Personel alımı il düzeyinde karşılanacağı için başvurularda adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi üzerindeki adresleri dikkate alınacak.

Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler İŞKUR'un internet sitesinde yer alacak.

Etiketler : sağlık bakanlığı resmi gazete işçi alımı
Artık kaçmıyorlar

Artık kaçmıyorlar
Belçika'daki boşanma Türkiye'de tanındı

Belçika'daki boşanma Türkiye'de tanındı
Zombi avcısı Şafak

Zombi avcısı Şafak
Madrid'de sevgi seli

Madrid'de sevgi seli
Tekli heyecanı

Tekli heyecanı
Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı Erhan Ufak 55 kilo verdi

Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı Erhan Ufak 55 kilo verdi
‘Balkan Ninnisi'ne duygusal veda

‘Balkan Ninnisi'ne duygusal veda
Müzik ortak bir dil

Müzik ortak bir dil
Melis Sezen: Hayatımda kimse yok

Melis Sezen: Hayatımda kimse yok

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX