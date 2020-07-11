Sağlık Bakanlığı duyurdu... Koronavirüs tedavisinde kullanılacak olan Favira 200 mg ilacına üretim ruhsatı verildi
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tedavisinde kullanılacak "Favira 200 mg Film Kaplı Tablet" isimli ilaca üretim ruhsatının verildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılacağı duyurulan "Favira 200 mg Film Kaplı Tablet" ilacına üretim ruhsatı verildi.
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde önemli bir adım daha atıldı ve bir ilacın üretimine daha ruhsat verildi.
Bakanlık müthiş gelişmeyi duyurdu
Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığından şu açıklama yapıldı: "İmal ruhsatını talep ettiğiniz 'Favira 200 mg Film Kaplı Tablet' isimli ürüne ait 10.07.2020 tarih ve 2020/147 numara ile imal ruhsatı düzenlenmiştir. Ruhsat bedelinin tahakkuk ettirilebilmesi amacıyla resmi üst yazı ile Ruhsatlandırma Birimi'ne ait ruhsat bedeli başvuru türü seçilerek başvuru yapılması gerekmektedir. Söz konusu ürünün ruhsat tarih/numarasının yansıtıldığı KÜB/KT örneklerinin pdf biçiminde aynı başvuru ekinde Ruhsatlandırma Birimi'ne sunulması hususunda bilginizi ve gereğini rica ederim."
- Karaman'da 'Ayasofya Camii' için şükür duası yapıldı
- Bakan Karaismailoğlu: Yılların sorunları bir bir bitiyor
- Bakanlıktan engelli yolcu taşımaları ile ilgili açıklama
- Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
- Kovid-19 hastası Türk vatandaşları ambulans uçakla yurt dışından getirildi
- Dikkat çeken Ayasofya yazısı: Sebebi sadece biziz!