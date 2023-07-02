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02 Temmuz 2023 Pazar 15:59:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2023 Pazar 15:59:00

Sağlık Bakanlığı, bayram süresince tedbirlerini sürdürüyor

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanlığının, Kurban Bayramı tatili süresince ülke genelinde acil sağlık hizmetlerinin devamlılığı için aldığı tatil tedbirleri kapsamında Konya'nın Kulu ilçesinde araçlar ve sağlık ekipleri hazır bekletiliyor.

Kurban Bayramı tatili dönüşü trafik yoğunluğunun artmasıyla Sağlık Bakanlığı, İç Anadolu Bölgesinin önemli bağlantı yolu olan ve trafik yoğunluğunun yaşandığı Konya'nın Kulu ilçesinde acil sağlık hizmeti için helikopter ambulans, acil yardım ambulansı, UMKE timi ve motorize ekipleri hazır bekletmeye devam ediyor.

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahları arasında yer alan Ankara-Konya-Kırıkkale-Aksaray kara yollarını bağlayan Kulu Kavşağı'nda bulunan Karayolları Gültekin Topçam Bakım Evi park alanında ambulans helikopter, acil yardım ambulansı, UMKE timi ve motorize ekipler görev alıyor.

Bayram tatilinin son gününde Kulu Kavşağı'nda araç yoğunluğunun oluşmasından dolayı meydana gelebilecek kazalarda, yaralılara erken müdahale edilebilmesi için 14 kişilik sağlık ekibi hazır bekliyor.

Etiketler : kurban bayramı tatil tedbirleri sağlık hizmetleri
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