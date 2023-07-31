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Sağlık Bakanlığı: Anne sütü ilk 6 ayda bebeğin tüm besin ihtiyacını karşılıyor
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31 Temmuz 2023 Pazartesi 19:56:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2023 Pazartesi 19:56:00

Sağlık Bakanlığı: Anne sütü ilk 6 ayda bebeğin tüm besin ihtiyacını karşılıyor

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanlığı, anne sütünün, yenidoğan bebeklerin ilk 6 ayda tüm besin ihtiyacını karşıladığını ve hastalıklara karşı koruduğunu bildirildi.

Sağlık Bakanlığı, anne sütünün, yenidoğan bebeklerin ilk 6 ayda tüm besin ihtiyacını karşıladığını ve hastalıklara karşı koruduğunu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 1-7 Ağustos Emzirme Haftası'nın, emzirmeyle ilgili konularda farkındalığı artırmak ve tüm dünyada anne sütü ile beslenmeyi desteklemek ve yaygınlaştırmak amacıyla her yıl yürütülen küresel bir faaliyet olduğu belirtildi.

Bütün bebekler ve çocukların, sağlıklı olmak ve sağlıklarını korumak için yeterince beslenme hakkı bulunduğu kaydedilen açıklamada, anne sütünün, bebeğin sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için bu hakkı sağlayan en uygun besin olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Anne sütü, ilk 6 ay boyunca bebeğin tüm besin ihtiyacını tek başına karşılaması, kolayca sindirilebilmesi ve çeşitli hastalıklara karşı koruması açısından eşsizdir." bilgisine yer verildi.

Dünya genelinde yenidoğan bebeklerin yarısından daha azının hayatlarının ilk saatinde anne sütü alarak hayata başladığı, yüzde 44'ünün hayatlarının ilk 6 ayında anne sütüyle beslenebildiği belirtilen açıklamada, bu oranın, Dünya Sağlık Örgütü'nün 2025 yılına kadar koyduğu yüzde 50 hedefinin altında olduğu kaydedildi.

TÜRKİYE'DE 229 BEBEK DOSTU, 113 ANNE DOSTU HASTANE YER ALIYOR

Sağlık Bakanlığının açıklamasında, UNICEF ile işbirliğiyle, Türkiye'de 1991'de "Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı"nın başlatıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, doğum hizmeti veren hastanelerde, gebeliklerinden itibaren anne adaylarını anne sütü ve emzirme konusunda bilgilendiren, doğumdan hemen sonra annelerin bebeklerini emzirmesini sağlayan, güncel bilgilerle eğitilmiş sağlık personeli ile annelere bebeklerini nasıl emzirecekleri konusunda yardımcı olan hastanelere "Bebek Dostu Hastane" unvanı verildiği aktarıldı.

Anne sağlığı hizmetlerinin niteliğini ve niceliğini artırma adına anne adaylarının güvenli, kaliteli doğum hizmetine ulaşmalarını sağlamak amacıyla "Anne Dostu Hastane" programının da uygulandığı belirtilen açıklamada, bu kapsamda 81 ilde bin 229 Bebek Dostu, 61 ilde de 113 Anne Dostu hastane bulunduğu bildirildi.

Etiketler : emzirme haftası sağlık bakanlığı anne sütü
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