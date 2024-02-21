VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Koca, Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı Koçiu ile görüştü
8. Yargı Paketinin ilk 14 maddesi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alacak
Husiler, İsrail'in Eilat kentinde hassas bölgeleri ve bir gemiyi hedef aldığını duyurdu
İşgalci İsrail özel kuvvetleri, Cenin Mülteci Kampı'nda 3 Filistinliyi öldürdü
Muhalefetin "anketlerde öndeyiz" iddialarına yanıt
21 Şubat 2024 Çarşamba 00:17:00 - Güncelleme:21 Şubat 2024 Çarşamba 00:17:00

Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alacak

ABONE OL

Sağlık Bakanlığı'nın 15 bini hemşire, 2 bini ebe olmak üzere toplam 27 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sağlık Bakanlığı'nın 27 bin sözleşmeli personel alımı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlanda, "Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında 27 bin sözleşmeli personel Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile alınacaktır" denildi.

Öte yandan yayımlanan ilanda, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2024/5 tercih kılavuzunun ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacağı belirtildi.

İlanda adayların tercihlerini, 21 Şubat 2024 - 28 Şubat 2024 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabileceği ve ÖSYM'ye ya da Sağlık Bakanlığı'na posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listelerinin geçerli olmayacağı vurgulandı.

Yayımlanan ilanda, 15 bini hemşire, 2 bini ebe, bin 540'ı sağlık teknikeri (ilk ve acil yardım) ve bin 200 sağlık teknikeri (röntgen) olmak üzere toplamda 27 bin sağlık personelinin alınacağı kaydedildi.

Etiketler : sağlık personeli alımı 27 bin sözleşmeli tercih yapma tarihleri
Zirve yolunda

Zirve yolunda
50'nci yıla özel albüm

50'nci yıla özel albüm
Sanatçı Karsu, memleketi Hatay'a destek için çalışıyor

Sanatçı Karsu, memleketi Hatay'a destek için çalışıyor
Yeni anne Yasemin anlattı: Bebeğimizin ameliyat olacağını biliyorduk

Yeni anne Yasemin anlattı: Bebeğimizin ameliyat olacağını biliyorduk
Sette sürpriz kutlama

Sette sürpriz kutlama
Erkan Kolçak Köstendil ile Kaan Yıldırım, 10 yıl sonra aynı filmde! "Kaan'la oynamayı özlemişim"

Erkan Kolçak Köstendil ile Kaan Yıldırım, 10 yıl sonra aynı filmde! "Kaan'la oynamayı özlemişim"
5 yıl sonra yeniden

5 yıl sonra yeniden
Karda off-road keyfi

Karda off-road keyfi
Ailece sergi günü

Ailece sergi günü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX