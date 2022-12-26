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Sağlık Bakanlığı 1468 sürekli işçi alacak!
26 Aralık 2022 Pazartesi 20:21:00 - Güncelleme:26 Aralık 2022 Pazartesi 20:21:00

Sağlık Bakanlığı 1468 sürekli işçi alacak!

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanlığı, eski hükümlü/TMY statüsünde 1468 sürekli işçi alacağını duyurdu.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 1468 eski hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek.

Adaylar başvurularını 26-30 Aralık tarihleri arasında Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresinden yapabilecek.

Personel alımı il düzeyinde karşılanacağı için başvurularda adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi üzerindeki adresleri dikkate alınacak.

Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler İŞKUR'un internet sitesinde yer alacak.

Etiketler : Sağlık Bakanlığı sürekli işçi Personel alımı
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