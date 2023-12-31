Sağlık Bakanı Koca'dan yılbaşı mesajı: 81 ilde 11 bin 381 sağlık çalışanımız hizmet vermektedir

Sağlık Bakanı Koca'dan yılbaşı mesajı: 81 ilde 11 bin 381 sağlık çalışanımız hizmet vermektedir

Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık çalışanlarının videolu mesajına yer vererek, şunları kaydetti:

"81 ilimizde 3 bin 643 ekipten oluşan 11 bin 381 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanıyla, kara, deniz ve hava ambulanslarımızla yılbaşı gecesi görevimizin başındayız. Sağlıkla, mutlulukla nice yıllara."