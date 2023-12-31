Sağlık Bakanı Koca'dan yılbaşı mesajı: 81 ilde 11 bin 381 sağlık çalışanımız hizmet vermektedir
Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yılbaşı gecesi 81 ilde 11 bin 381 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanının hizmet verdiğini bildirdi.
Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık çalışanlarının videolu mesajına yer vererek, şunları kaydetti:
"81 ilimizde 3 bin 643 ekipten oluşan 11 bin 381 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanıyla, kara, deniz ve hava ambulanslarımızla yılbaşı gecesi görevimizin başındayız. Sağlıkla, mutlulukla nice yıllara."
- Sağlık Bakanı Koca'dan yılbaşı mesajı: 81 ilde 11 bin 381 sağlık çalışanımız hizmet vermektedir
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