Sağlık Bakanı Koca'dan TRT'ye teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, TRT World'de yayınlanacak Türkiye’nin KOVID-19’la başarılı mücadelesini anlatan belgesel sebebiyle teşekkür mesajı yayımladı.

Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"TRT World, bu çarşamba yayınlanacak belgeseliyle, Türkiye’nin KOVID-19’la başarılı mücadelesini dünyanın dikkatine sunuyor. Çekimler, salgınla mücadelede rolü büyük iki hastanemizde 2 ay sürdü. Belgeselde dünyaca önemli isimlerin tanıklığı da yer alıyor. TRT’ye teşekkür ediyoruz.