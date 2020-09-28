Sağlık Bakanı Koca'dan TRT'ye teşekkür
Kaynak: AA
Sağlık bakanı Fahrettin Koca TRT WORLD'ün hazırladığı Türkiye'nin COVID-19'la başarılı mücadelesinin anlatıldığı belgeselle ilgili TRT'ye teşekkür etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, TRT World'de yayınlanacak Türkiye’nin KOVID-19’la başarılı mücadelesini anlatan belgesel sebebiyle teşekkür mesajı yayımladı.
TRT WORLD, BU ÇARŞAMBA yayınlanacak belgeseliyle, Türkiye’nin COVID-19’la başarılı mücadelesini dünyanın dikkatine sunuyor. Çekimler, salgınla mücadelede rolü büyük iki hastanemizde 2 ay sürdü. Belgeselde dünyaca önemli isimlerin tanıklığı da yer alıyor. TRT’ye teşekkür ediyoruz. pic.twitter.com/9RsYxITDEi— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 28, 2020
Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"TRT World, bu çarşamba yayınlanacak belgeseliyle, Türkiye’nin KOVID-19’la başarılı mücadelesini dünyanın dikkatine sunuyor. Çekimler, salgınla mücadelede rolü büyük iki hastanemizde 2 ay sürdü. Belgeselde dünyaca önemli isimlerin tanıklığı da yer alıyor. TRT’ye teşekkür ediyoruz.
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