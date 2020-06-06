Sağlık Bakanı Koca'dan 'sosyal mesafe' uyarısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Galata Köprüsü'nde sosyal mesafe kuralına uymadan balık tutan kişilerin fotoğrafını paylaşarak, "sosyal mesafe" uyarısında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Sosyal mesafe kuralına balıklarla balıkçılar arasında uyuldu" ifadesinin yer aldığı, İstanbul'daki Galata Köprüsü'nde balık tutan vatandaşların fotoğrafını paylaştı.
GALATA KÖPRÜSÜNDE bugün çekilen fotoğraftan anladığımıza göre, balıkçılar arasında 1,5 m mesafe kuralına uyulmamış. Kovalar dolmuş mu bilmiyoruz ama virüs köprüye uğramışsa eli boş dönmemiştir. Özellikle kronik hastalığı olanlar MASKESİZ, MESAFESİZ risk altındadır. RAST GELMESİN! pic.twitter.com/OYV0Jazdrh— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 6, 2020
Koca, bu paylaşımına, "Galata Köprüsü'nde bugün çekilen fotoğraftan anladığımıza göre, balıkçılar arasında 1,5 metre mesafe kuralına uyulmamış. Kovalar dolmuş mu bilmiyoruz ama virüs köprüye uğramışsa eli boş dönmemiştir. Özellikle kronik hastalığı olanlar maskesiz, mesafesiz risk altındadır. Rast gelmesin." notunu düştü.
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