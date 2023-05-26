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26 Mayıs 2023 Cuma 00:51:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2023 Cuma 00:51:00

Sağlık Bakanı Koca'dan SMA taramalarına ilişkin açıklama

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gündemde muhalefet tarafından son günlerde sıkça dillendirilen SMA taramalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın paylaşımını alıntılayarak, "Hiç yeni doğan SMA taraması yaptınız mı? Yaptıysanız Bakanlığa bildirdiniz mi? Tespit ettiğiniz vaka var mı? Varsa kanuni ve insani bir zorunluluk olarak Bakanlığımıza bildirdiniz mi? Sayın Yavaş, ben bu soruların hepsinin cevabını biliyorum. Sizin cevap vermenizi bekleyeceğim. Cevabınızın 14 Mayıs akşamı milletimizin huzurunda yaptığınız açıklamalar gibi olmamasını temenni ederim." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Yavaş'ın "Sayın Bakan, bildiğiniz gibi Türkiye'de bir ilke imza atarak 27 Şubat 2021 tarihinde ücretsiz SMA testini yapmaya başladık. Aralık 2021 tarihinde ise Sağlık Bakanlığı uygulamaya başladı. Bakanlıklarımıza örnek olmanın gururunu yaşıyoruz." paylaşımına alıntılama yaparak yanıt verdi.

"Örnek olmak ne kadar önemliyse örnek almak da o kadar değerlidir." ifadelerini kullanan Koca, yapıldığı iddia edilen SMA tarama testleri ile ilgili böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

SMA taramalarının sadece evlenecek çiftlere uygulanmadığını, yeni doğan bebekler için de merkezi programa alındığını ve bakanlık tarafından etkin şekilde yürütülmekte olduğunu ifade eden Koca, şunları kaydetti:

Paylaşımında belli hastalıkların toplumda taramalarının yapılmasının bir halk sağlığı görevi olduğunu vurgulayan Koca, bu faaliyetlerin yürütülmesinde rol almak isteyenlerin de Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden izin alarak katkı sunduklarını ifade etti.

Paylaşımın devamında şunlar kaydedildi:

"Bunun temel sebebi de atılan her adımın kaydının tek merkezde tutulması ve etkin mücadele için tedbir alınmasıdır. Kayıtlarımızda izin müracaatınıza rastlanmamıştır. Bizim bilmediğimiz bir müracaatınız oldu mu? İzinsiz olarak ve 'örnek olmak' amacıyla bu taramaları yapmışsanız bile nerede yaptığınızı öğrenmek isterim. Kayıtlarımızda belediyenize ait bu imkanları haiz bir laboratuvar ruhsatı bulunmamaktadır. Yaptık dediğiniz testleri nerede yaptınız? Tarama testlerinin sonuçlarının Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile paylaşılması bir zorunluluktur. İddia ettiğiniz gibi örnek bir uygulama başlatarak test yapmışsanız bu testlerin neticesini Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüze bildirdiniz mi? İddia ettiğiniz testlerin toplam sayısı kaçtır? Belirttiğiniz tarihten itibaren, 2021 yılında, 2022 yılında ve 2023 yılında yılda kaç 'örnek' test yaptınız? Yaptığınızı iddia ettiğiniz testler neticesinde hiç taşıyıcı çift çıktı mı? Çıktıysa bunları kanuni ve insani bir zorunluluk olarak bakanlığımıza bildirdiniz mi? İddia ettiğiniz taramalarda eğer taşıyıcı tespit etmişseniz bunlarla ilgili bir tedbir ya da tasarrufunuz oldu mu? Hiç yeni doğan SMA taraması yaptınız mı? Yaptıysanız Bakanlığa bildirdiniz mi? Tespit ettiğiniz vaka var mı? Varsa kanuni ve insani bir zorunluluk olarak bakanlığımıza bildirdiniz mi? Sayın Yavaş, ben bu soruların hepsinin cevabını biliyorum. Sizin cevap vermenizi bekleyeceğim. Cevabınızın 14 Mayıs akşamı milletimizin huzurunda yaptığınız açıklamalar gibi olmamasını temenni ederim."

Etiketler : Bakan Koca sosyal medya SMA taramaları
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