Pes dedirten görüntü! Bakan Koca uyarı: Çok fazla normalleşmeyelim

Sağlık Bakanı Koca'dan sahilde eğlenenlere sosyal mesafe uyarısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kadıköy Moda sahilinde sosyal mesafe kuralına uymadan eğlenen kişilerin videosunu paylaşarak, "Çok fazla normalleşmeyelim" ifadesini kullandı.
Bakan Koca, Twitter hesabından, Kadıköy Moda sahilinde eğlenen vatandaşların videosunu paylaşarak, şunları kaydetti:
"'Son vakanın tedavi edildiği, salgınla mücadelenin geride risk kalmayacak şekilde başarıya ulaştığı haberini alan vatandaşlarımız kutlamalara başladı.' Bu habere daha var. Çok fazla normalleşmeyelim. Maske ve mesafe kuralına moda olarak uyalım."
“Son vakanın tedavi edildiği, salgınla mücadelenin geride risk kalmayacak şekilde başarıya ulaştığı haberini alan vatandaşlarımız kutlamalara başladı.” Bu habere daha var. Çok fazla normalleşmeyelim. MASKE + MESAFE KURALINA MODA OLARAK UYALIM. pic.twitter.com/maOG7CRWmh— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 7, 2020
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