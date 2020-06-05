Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklama

Sağlık Bakanı Koca, kısıtlamaların kalkmasıyla Türkiye’ye 10 gün içinde 1000'den fazla uluslararası hasta geldiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni vaka sayımıza oranla, hastaneye yatış gerektiren, yoğun bakımda takip edilen hasta sayımız her geçen gün azalmaktadır. Son bir ayda ölen vatandaşlarımızın yaş ortalaması 74,6’dır. Toplam ölümlerin yüzde 93’ü 65 yaş üstü vatandaşlarımızdır. Günlük 50 binin üzerinde test yapma kapasitesine sahibiz. Şu ana kadar yaptığımız toplam test sayısı ise 2 milyon 209 bin 583’tür" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Ankara büyükelçileriyle video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi. Bakan Koca, koronavirüs salgınına ilişkin, "Türkiye'deki rakamların seyri, oldukça başarılı bir süreç yönettiğimizi açıkça ortaya koymuştur" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nca organize edilen toplantıya, 26 AB üyesi ülkenin Büyükelçisi katıldı. Bakan Koca sunumunda, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde pandemi sürecini soğukkanlı ve kararlı bir şekilde yürüttüğünü vurguladı. "Bu başarılı mücadelemizi ve tecrübelerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum" diyen Koca, "Hepinizin bildiği gibi AB’ye tam üyelik Türkiye'nin stratejik hedefidir. Salgın süreci göstermiştir ki; Türkiye sadece siyasi ve ekonomik alanda değil, sağlık alanında da AB'ye büyük güç katacaktır. Yeni vaka sayımıza oranla, hastaneye yatış gerektiren, yoğun bakımda takip edilen hasta sayımız her geçen gün azalmaktadır. Son bir ayda ölen vatandaşlarımızın yaş ortalaması 74,6’dır. Toplam ölümlerin yüzde 93’ü 65 yaş üstü vatandaşlarımızdır. Günlük 50 binin üzerinde test yapma kapasitesine sahibiz. Şu ana kadar yaptığımız toplam test sayısı ise 2 milyon 209 bin 583’tür" dedi.

'BAŞARILI BİR SÜREÇ YÖNETTİK'

Pandeminin ilk gününden itibaren alınan önlemleri, tanı ve tedavi uygulamalarını özetleyen Koca, Türkiye'nin Bilim Kurulu'nun onayıyla kendine özgü bir yaklaşım sergilediğini söyledi. Erken tedavi protokolleri sayesinde yatan hastalardaki pnömoni gelişme oranını yüzde 60'tan yüzde 3'e düşürdüklerini açıklayan Koca, bu sayede yoğun bakıma giren hastalarda da vefat oranının yüzde 58'den yüzde 7'ye kadar düştüğünü belirtti. Koca şunları kaydetti:

"Sizin de yakından takip ettiğiniz üzere, Türkiye'deki rakamların seyri, oldukça başarılı bir süreç yönettiğimizi açıkça ortaya koymuştur. Özellikle tüm dünyada yaşlı mortalitesinde çok ciddi sorun yaşanırken ülkem etkin tedavi yöntemleri ve düşük mortalite oranları ile ön plana çıkmaktadır. Bunda yaşlı nüfusun evlerde sıkı korumaya alınmasının önemi olduğunu düşünüyorum. Bilim Kurulumuz ve Dünya Sağlık Örgütü'nün teknik belgelerinin rehberliğinde hazırlanan normalleşme planımızı uygulamaya koyduk. Kastettiğimiz normal, salgın koşulları altında vatandaşlarımızın hayatlarını mümkün olan en iyi şekilde sürdürebilecekleri şekilde tasarlanmış bir 'Kontrollü Sosyal Hayat'tır. Bu süreçte karamsarlığa düşmeden ve aynı zamanda rehavete de kapılmadan başarılı olmayı umuyoruz."

'4 BİNİN ÜZERİNDE İHRAÇ ETTİK'

Türkiye'nin tanı kiti ve kişisel koruyucu ekipmanlar başta olmak üzere 102 ülke ve bazı uluslararası kuruluşlar için tıbbi malzeme tedarikine destek verdiğini hatırlatan Koca, kişisel koruyucu ekipmana ilaveten solunum cihazı da ürettiklerini vurguladı. Koca, "Bu cihazlarından bugüne kadar 4 binin üzerinde ihraç ettik" diye konuştu.

Bakan Koca ayrıca, AB'nin örnek bir dayanışma ile bu krizden de güçlenerek çıkacağına inandığını belirterek, kısıtlamaların kalkmasıyla Türkiye'ye 10 gün içinde binden fazla uluslararası hasta geldiğini vurguladı. Önümüzdeki günlerde sağlık turizminin önemli bir destinasyonu olacaklarını kaydeden Koca, toplantının sonunda büyükelçilerin sorularını yanıtladı.