Sağlık Bakanı Koca'dan 'maske ve mesafe' uyarısı

Bakan Koca 'Açık hedef' notuyla uyardı: 'Kuralına uygun kullanın'
Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca, "Dışarı çıkarken, risk almamak için maske takmalısınız. Maskeyi, kuralına uygun olarak, ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde kullanın. Virüse 1,5 metreden daha yakınsanız, maskeli de, maskesiz de hedefsiniz" uyarısında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Koronavirüs solunum yoluyla bulaşır. Dışarı çıkarken, risk almamak için, maske takmalısınız. Maskeyi, kuralına uygun olarak, ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde kullanın. Ama tek başına maske yetmez. Virüse 1,5 metreden daha yakınsanız, maskeli de, maskesiz de hedefsiniz."
KORONAVİRÜS, SOLUNUM YOLUYLA BULAŞIR. Dışarı çıkarken, risk almamak için, maske takmalısınız. Maskeyi, kuralına uygun olarak, ağız ve burunu tamamen kapatacak şekilde kullanın. Ama tek başına maske yetmez. Virüse 1,5 metreden daha yakınsanız, maskeli de, maskesiz de hedefsiniz. pic.twitter.com/OjIOS8zIJc— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 5, 2020
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