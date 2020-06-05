Sağlık Bakanı Koca'dan maske açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Haziran Dünya Çevre Günü sebebiyle sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın maske paylaşımı şöyle:
Kullanılmış maske ve eldivenler, virüsle temas etmiş olabileceği, CANLI VİRÜS TAŞIYABİLECEĞİ İÇİN risklidir. Maske ve eldiveni rastgele bir yere atmayın. Çöpe atın. Bugün 5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ. Salgın dünyayı bu denli etkilemişken bir de çevreyi kirletmesine izin vermeyelim.
Kullanılmış maske ve eldivenler, virüsle temas etmiş olabileceği, CANLI VİRÜS TAŞIYABİLECEĞİ İÇİN risklidir. Maske ve eldiveni rastgele bir yere atmayın. Çöpe atın. Bugün 5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ. Salgın dünyayı bu denli etkilemişken bir de çevreyi kirletmesine izin vermeyelim. pic.twitter.com/8nm018JkPl— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 5, 2020
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