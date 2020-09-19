Sağlık Bakanı Koca'dan 'İspanyol Gribi' örneğiyle tedbir çağrısı
Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İspanyol Gribi salgınında, koronavirüsle aynı şekilde bulaşan H1N1 virüsüne karşı tedbir de aynıydı: Maske, mesafe, temizlik." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1918'deki İspanyol Gribi salgınında da tedbirin maske, mesafe ve temizlik olduğuna dikkati çekerek, "Tedbirler yaygın uygulanmadı, hastalar izole edilmedi. Virüs 500 milyon insana bulaştı. 50 ila 100 milyon can kaybı oldu. O salgından tedbir dersi alalım." uyarısında bulundu.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"İspanyol Gribi salgınında, koronavirüsle aynı şekilde bulaşan H1N1 virüsüne karşı tedbir de aynıydı: Maske, mesafe, temizlik. Tedbirler yaygın uygulanmadı, hastalar izole edilmedi. Virüs 500 milyon insana bulaştı. 50 ila 100 milyon can kaybı oldu. O salgından tedbir dersi alalım."
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